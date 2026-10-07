Sư đoàn 5 (Quân khu 7) thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp

Theo đó, Sư đoàn 5 tổ chức chấm thi tại các cơ quan, đơn vị theo 6 nội dung của Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Qua kiểm tra thực tế, Ban giám khảo đánh giá các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, huy động hiệu quả nguồn lực và ngày công bộ đội xây dựng, chỉnh trang doanh trại.

Đại tá Lê Thanh Tùng, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 phát biểu khai mạc hội thi.

Các đại biểu dự khai mạc hội thi.

Năm 2026, các đơn vị chú trọng quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất sát thực, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn Sư đoàn đã làm mới, sửa chữa hơn 200 bảng tin, pa-nô, khẩu hiệu, biển chỉ dẫn; sửa chữa, củng cố trên 9.500m² doanh trại; bê tông hóa hơn 700m² sân, đường nội bộ; nâng cấp hơn 2.100m đường ống nước, thay mới 40 bồn nước, 5 máy bơm và hơn 3.000m dây điện hạ thế. Các đơn vị trồng mới hơn 11.000 cây lấy gỗ, cây ăn quả; xây dựng 100 tiểu cảnh, hơn 500 chậu cảnh và hàng nghìn mét vuông thảm cỏ…

Ban giám khảo kiểm tra tại đơn vị.

Những kết quả trên đã tạo diện mạo doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp; nâng cao chất lượng môi trường sinh hoạt, công tác, bảo đảm tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một góc cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại Sư đoàn 5.

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Lê Thanh Tùng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong xây dựng, quản lý và chỉnh trang doanh trại. Hội thi là dịp đánh giá thực chất kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; lựa chọn những mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng trong toàn Sư đoàn.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nền nếp vệ sinh, chăm sóc cây xanh, quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất; chủ động khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua hội thi. Cùng với đó, cần phát huy nguồn lực tại chỗ, huy động ngày công bộ đội, ưu tiên những nội dung thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế, tránh đầu tư dàn trải, hình thức. Qua đó, xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, phục vụ tốt hơn đời sống, sinh hoạt của bộ đội và nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.