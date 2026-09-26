Sư đoàn 5 (Quân khu 7): Sâu sát bộ đội, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật

Chăm lo từ những việc thiết thực

Đến Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, chúng tôi gặp Binh nhất Sơn Công Triệu, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3. Triệu không giấu được niềm vui khi nhắc đến ngôi nhà tình nghĩa quân dân vừa được đơn vị hỗ trợ xây dựng tặng gia đình. Với 80 triệu đồng từ nguồn ngân sách cùng hàng trăm ngày công của bộ đội, công trình giúp gia đình đồng chí có nơi ở vững chãi hơn trước mùa nước nổi.

Khánh thành nhà tình nghĩa quân dân tặng gia đình Binh nhất Sơn Công Triệu.

Binh nhất Sơn Công Triệu xúc động chia sẻ: “Ở đơn vị, tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm sâu sát của cán bộ. Tôi luôn xem đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình và đồng đội chính là những người anh em thân thiết. Việc hỗ trợ gia đình xây nhà là nguồn động lực để tôi cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Theo Thượng tá Nguyễn Mậu Hội, Chính ủy Trung đoàn 4, câu chuyện của đồng chí Triệu cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc chăm lo hậu phương quân nhân đối với công tác quản lý tư tưởng bộ đội. Khi khó khăn của gia đình được sẻ chia, chiến sĩ thêm yên tâm, gắn bó với đơn vị, có động lực phấn đấu.

Đồng chí chia sẻ, muốn quản lý tốt tư tưởng bộ đội, cán bộ phải gần gũi, hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng người. Nắm chắc tình hình là cơ sở để kịp thời động viên, hỗ trợ quân nhân tháo gỡ vướng mắc, ổn định tư tưởng, tập trung thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ đơn vị gặp gỡ, động viên chiến sĩ.

Ở Sư đoàn 5 nói chung và Trung đoàn 4 nói riêng, các mô hình: “Tổ tư vấn pháp lý, tâm lý quân nhân”, “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Mỗi tối một câu chuyện lịch sử”, “Mỗi tháng một diễn đàn thanh niên, mỗi quý một chuyên đề sinh hoạt Đảng”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”… được duy trì nền nếp.

Qua đó, cán bộ có thêm điều kiện lắng nghe, nắm bắt tình hình, nhất là đối với những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Sự quan tâm đúng lúc, cách ứng xử chân thành của cán bộ giúp chiến sĩ tin tưởng, cởi mở chia sẻ, tạo thuận lợi để đơn vị nắm và giải quyết những vấn đề nảy sinh.

Phát huy vai trò “Tổ ba người” trong nắm bắt tư tưởng, nhắc nhở nhau chấp hành kỷ luật.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn thường xuyên tổ chức gặp mặt gia đình chiến sĩ vào dịp cuối tuần, ngày nghỉ, ngày lễ. Trong những cuộc gặp, đơn vị thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của quân nhân, đồng thời lắng nghe ý kiến từ gia đình. Mối liên hệ giữa đơn vị với hậu phương giúp hai bên phối hợp chặt chẽ hơn trong quản lý, giáo dục, động viên chiến sĩ tiến bộ.

Chủ động phòng ngừa, giữ nghiêm kỷ luật

Gắn chăm lo bộ đội với duy trì nghiêm kỷ luật, Sư đoàn 5 cụ thể hóa yêu cầu xây dựng đơn vị bằng những biện pháp phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ. Cán bộ các cấp thường xuyên sâu sát bộ đội, chú trọng phát hiện sớm những biểu hiện tư tưởng có thể dẫn đến vi phạm. Những thời điểm, nhiệm vụ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn được rà soát để dự kiến tình huống, xây dựng biện pháp phòng ngừa. Các vấn đề nảy sinh được xem xét, giải quyết ngay từ cơ sở, gắn với trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy.

Chỉ huy đại đội gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho các đồng chí tiểu đội trưởng.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai gắn với duy trì nền nếp chính quy. Các đơn vị đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật; tham gia các buổi tuyên truyền do cấp trên phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện. Nội dung giáo dục tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến sinh hoạt, huấn luyện, công tác, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành.

Đối với bắn chiến đấu, diễn tập, trước khi thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn quán triệt kỹ yêu cầu, quy tắc bảo đảm an toàn, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân. Trong quá trình thực hiện, cán bộ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh thiếu sót, yêu cầu bộ đội chấp hành nghiêm quy trình, sự điều hành của người chỉ huy, bảo đảm an toàn cho người và vũ khí, trang bị.

Tổ chức thực hiện nghiêm quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi.

Từ thực tiễn đơn vị cho thấy, khi cán bộ gần gũi, có trách nhiệm với chiến sĩ, công tác giáo dục đi đôi với chăm lo, kiểm tra thường xuyên, bộ đội thêm yên tâm, tự giác rèn luyện, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.