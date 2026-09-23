Sư đoàn 5 (Quân khu 7) khai mạc hội thi cán bộ đại đội huấn luyện đội ngũ chiến thuật giỏi

Tham gia hội thi có 27 cán bộ là đại đội trưởng thuộc các đơn vị trong Sư đoàn. Trong 3 ngày, các thí sinh thực hiện các nội dung thi: Chiến thuật binh chủng hợp thành; thực hành huấn luyện; thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện đội ngũ chiến thuật.

Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 phát biểu khai mạc.

Các đại biểu và thí sinh dự khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết: “Hội thi nhằm đánh giá thực chất năng lực chỉ huy, tổ chức huấn luyện, trình độ của đội ngũ cán bộ đại đội trưởng; tạo điều kiện để cán bộ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị”.

Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo điều hành hội thi chặt chẽ, khoa học, đúng quy chế; đánh giá khách quan, công bằng, thực chất kết quả của từng thí sinh. Các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện tốt năng lực chỉ huy, tổ chức và phương pháp huấn luyện; tự đánh giá, rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ.