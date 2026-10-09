​Sư đoàn 5 (Quân khu 7) giao lưu, tiếp lửa truyền thống

Dự chương trình có các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân; nguyên lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5.

Trung tướng, Anh hùng LLVT Nhân dân Lưu Phước Lượng giao lưu tại chương trình.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ dự chương trình.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ được lắng nghe các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên cán bộ chỉ huy Sư đoàn qua các thời kỳ chia sẻ những câu chuyện chân thực, kinh nghiệm quý báu trong chiến đấu và công tác. Từ những năm tháng gian khổ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thời gian thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, mỗi câu chuyện là bài học sâu sắc về tinh thần mưu trí, dũng cảm, tình đồng chí, đồng đội, nghĩa tình quân dân và ý chí vượt khó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bên cạnh chia sẻ những kinh nghiệm trong chiến đấu, công tác, các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân còn truyền đạt kinh nghiệm xây dựng đơn vị, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tình đoàn kết, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Những câu chuyện chân thực của thế hệ đi trước giúp cán bộ, chiến sĩ thêm thấm thía giá trị của hòa bình, sự hy sinh của các thế hệ cha anh, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm thi đua học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu cũng trao đổi chuyên đề về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5 nhấn mạnh: “Những cống hiến, kinh nghiệm và tình cảm của các thế hệ đi trước là tài sản tinh thần quý báu, nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trải qua gần 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 đã hun đúc nên truyền thống “Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù”. Đây là nền tảng tinh thần vững chắc để cán bộ, chiến sĩ tiếp bước cha ông, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong thời kỳ mới".