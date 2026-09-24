Sư đoàn 5 (Quân khu 7): Đưa sáng kiến vào thực tiễn huấn luyện

Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sư đoàn 5 có 55 sáng kiến trên các lĩnh vực tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tạo điều kiện về vật chất, hướng dẫn chuyên môn và khen thưởng kịp thời, góp phần khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn.

Các tác giả giới thiệu sáng kiến của mình tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sư đoàn 5 đã nghiệm thu 17 sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan, đơn vị. Nội dung tập trung vào cải tiến mô hình, học cụ, đồ dùng huấn luyện; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy; quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm hậu cần. Qua thẩm định, các sáng kiến cơ bản có tính mới, sát thực tiễn, dễ sử dụng, an toàn, tiết kiệm nhân lực, kinh phí và thân thiện với môi trường; có khả năng ứng dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 (bên phải) tham quan, thẩm định sáng kiến của các tác giả.

Các đại biểu tham quan, đánh giá sáng kiến tại hội nghị thẩm định.

Năm 2025, Sư đoàn 5 nghiệm thu 21 sáng kiến cấp sư đoàn; tham gia nghiệm thu cấp Quân khu đạt 1 sản phẩm loại A, 4 sản phẩm loại B và 1 sản phẩm loại C.

Theo Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cùng việc bảo đảm vật chất, kinh phí và động viên kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, Sư đoàn 5 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện sáng kiến; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ khai thác, sử dụng đúng quy trình, bảo đảm an toàn. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả ứng dụng để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm, ưu tiên các sáng kiến phục vụ huấn luyện, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm hậu cần và xây dựng chính quy. Qua đó, đưa sáng kiến vào thực tiễn, góp phần tiết kiệm nhân lực, vật chất, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.