Sư đoàn 5 (Quân khu 7): Đưa pháp luật 'thấm' vào bộ đội

Với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, sát đặc điểm nhiệm vụ và đối tượng, hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật của đơn vị từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 5 chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội và các mối quan hệ trong sinh hoạt hằng ngày. Những quy định của pháp luật, kỷ luật Quân đội được truyền đạt thông qua sinh hoạt chính trị, ngày pháp luật, tọa đàm, diễn đàn, hội thi tìm hiểu pháp luật, hệ thống truyền thanh nội bộ và các hình thức trực quan. Qua đó, giúp bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng vào thực tiễn công tác.

Cùng với đổi mới hình thức tuyên truyền, Sư đoàn 5 chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý, chỉ huy bộ đội. Việc kết hợp giáo dục pháp luật với quản lý tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được tiến hành thường xuyên; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề nảy sinh, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi quân nhân.

Nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 5, qua đó phản ánh những cách làm thiết thực nhằm đưa pháp luật thấm sâu vào nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Các đơn vị tổ chức cho bộ đội tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ tham quan trưng bày sách pháp luật.

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong việc tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật.

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hoá để hấp dẫn bộ đội và dễ hiểu, dễ nhớ.