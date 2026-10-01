Sư đoàn 5 (Quân khu 7): Cụ thể hóa việc học và thực hành theo Bác trong từng nhiệm vụ

Học Bác trong những việc làm hằng ngày

Có mặt trên thao trường Sư đoàn 5, chúng tôi cảm nhận rõ không khí huấn luyện khẩn trương, sôi nổi. 7 giờ sáng, tại trận địa huấn luyện súng SPG-9 của Tiểu đoàn 15, khẩu lệnh vang lên dứt khoát. Bộ đội nhanh chóng cơ động vào vị trí, thực hiện từng động tác chính xác, nhịp nhàng. Sự thuần thục ấy là kết quả của quá trình kiên trì luyện tập, nắm chắc nhiệm vụ, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác và hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành viên trong khẩu đội.

Một khẩu đội SPG-9 thuộc Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 5 thực hành huấn luyện.

Theo dõi, động viên bộ đội trên thao trường, Thiếu tá Nguyễn Văn Chờ, Chính trị viên Tiểu đoàn 15 cho biết, học và làm theo Bác được đơn vị cụ thể hóa trong từng giờ huấn luyện: Tận dụng thời gian luyện tập, nghiêm túc sửa động tác chưa đúng, giúp đỡ đồng đội cùng tiến bộ, chấp hành nghiêm quy định bảo đảm an toàn. Qua mỗi buổi tập, bộ đội vừa nâng cao trình độ, kỹ năng, vừa rèn tính kiên trì, cẩn thận và trách nhiệm với tập thể.

Giờ giải lao của bộ đội trên thao trường.

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện trong sinh hoạt, công tác bằng ý thức chấp hành chế độ, nền nếp chính quy, tự giác hoàn thành nhiệm vụ. Để giúp bộ đội hiểu và vận dụng lời Bác dạy, các cơ quan, đơn vị duy trì nhiều mô hình như: “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Mỗi tháng một diễn đàn thanh niên, mỗi quý một chuyên đề sinh hoạt Đảng”… Nội dung giáo dục được lồng ghép vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với chức trách và yêu cầu tu dưỡng của từng quân nhân.

Bộ đội hành quân đến địa điểm huấn luyện.

Tìm hiểu công tác tuyên truyền tại đơn vị, chúng tôi ghi nhận Sư đoàn đã phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa như Phòng Hồ Chí Minh, thư viện, kết hợp với hệ thống bảng tin, pa-nô, khẩu hiệu để đưa lời Bác dạy đến gần hơn với bộ đội. Hằng tháng, hơn 200 tin, bài tuyên truyền lời Bác dạy, giới thiệu gương học tập, thực hành theo Bác được đăng tải, phát sóng trên báo, đài, hệ thống truyền thanh nội bộ và các trang, nhóm mạng xã hội của Sư đoàn. Những câu chuyện, việc làm thiết thực của đồng chí, đồng đội góp phần khích lệ mỗi quân nhân thực hiện phương châm “Mỗi ngày một việc tốt”.

Nêu gương, tự sửa để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đưa những việc tốt trở thành nền nếp, Sư đoàn 5 chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Tự soi, tự sửa” được triển khai gắn với nâng cao ý thức tự rèn luyện, chất lượng tự phê bình và phê bình, trách nhiệm xây dựng tổ chức đảng, đơn vị.

Đại tá Trần Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5 dùng cơm cùng chiến sĩ.

Trao đổi với chúng tôi về công tác quản lý, giáo dục đảng viên, Đại úy Phạm Quốc Thông, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5 cho biết, vận dụng lời Bác dạy về tự phê bình và phê bình, đồng chí luôn thẳng thắn góp ý với tinh thần xây dựng khi thấy cán bộ, đảng viên lơ là trong thực hiện nhiệm vụ hoặc chấp hành chưa đúng quy định. Đồng thời, bản thân đồng chí nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý, chủ động sửa chữa khuyết điểm. Theo đồng chí, tự phê bình và phê bình phải giúp mỗi người nhận rõ hạn chế, có biện pháp khắc phục để cùng tiến bộ, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết trong chi bộ, đơn vị.

Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được bố trí, trưng bày sinh động, phục vụ cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, học tập.

Cùng với tự rèn luyện, cán bộ, đảng viên còn có trách nhiệm dìu dắt, giúp đỡ quần chúng và cấp dưới. Thông qua mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, hỗ trợ bộ đội tháo gỡ khó khăn trong công tác, sinh hoạt. Muốn hướng dẫn, giúp đỡ chiến sĩ hiệu quả, mỗi cán bộ phải gương mẫu trong lời nói, việc làm, thường xuyên trau dồi phẩm chất, tác phong, năng lực công tác.

Cán bộ, chiến sĩ nghe thuyết minh về truyền thống của đơn vị.

Đánh giá kết quả học và thực hành theo Bác của đơn vị, Đại tá Trần Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5 cho biết, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ có chuyển biến rõ nét; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp phát huy vai trò nêu gương, làm việc khoa học, sâu sát thực tế, gần gũi bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Theo đồng chí Chính ủy Sư đoàn, những chuyển biến đó cho thấy việc học và thực hành theo Bác đã gắn với từng nhiệm vụ, phần việc, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.