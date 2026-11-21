Hoạt động này nhằm ôn lại chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của đơn vị, đồng thời nhìn lại những hoạt động nghĩa tình đồng đội, tri ân người có công.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Từ Ngọc Lương - Phó Ban LLTT Sư đoàn 5 tại TP.HCM cho biết, năm 2026, Ban LLTT hỗ trợ 17 ban liên lạc đầu mối trực thuộc với tổng kinh phí 1,45 tỷ đồng, tạo nguồn lực chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ.

Trung tướng Từ Ngọc Lương - Phó Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP.HCM phát biểu.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và Thương binh (HTGĐLS&TB) TP.HCM triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trị giá 245 triệu đồng, gồm xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, thăm hỏi 12 gia đình liệt sĩ, tri ân nguyên lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn, viếng nghĩa trang và hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban LLTT còn tổ chức gặp mặt, giao lưu 91 thương binh nặng tiêu biểu và 10 gia đình liệt sĩ, trao quà với tổng kinh phí 550 triệu đồng.

Ông Trình Tự Kha - Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 174 (Đoàn Cao - Bắc - Lạng) phát biểu tại chương trình.

Đáng chú ý, sau khi Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, Ban LLTT phối hợp với Hội HTGĐLS&TB Thành phố đề xuất điều chỉnh chính sách hỗ trợ thương binh, bệnh binh.

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM ban hành Công văn số 4558/UBND-VX ngày 29/5/2026. Đến nay, 108 thương binh nặng được thụ hưởng chính sách với tổng kinh phí 3,62 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội HTGĐLS&TB TP.HCM trao quà cho các cựu chiến binh.

Cùng với chăm lo người có công, Ban LLTT tích cực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thông qua rà soát, cung cấp hồ sơ, danh sách liệt sĩ và thông tin các khu vực có mộ tập thể; phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và các địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính liệt sĩ bằng phương pháp ADN.

Trong đó, Ban LLTT Trung đoàn 16 đã cung cấp hồ sơ, danh sách và tọa độ chôn cất của 400 liệt sĩ cho Đội K71, K73 thuộc Quân khu 7 phục vụ tìm kiếm. Ban LLTT Trung đoàn 5 phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Tây Ninh, TP Đồng Nai và Lâm Đồng tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ.

Ban LLTT cũng phối hợp với Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn tổ chức giao lưu, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm, tiếp nối truyền thống đơn vị.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Thành lập ngày 23/11/1965, Sư đoàn 5 là một trong hai sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân giải phóng miền Nam. Trải qua 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hun đúc truyền thống 17 chữ vàng: “Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù”.

Phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng, năm 2027, Ban LLTT xác định tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tri ân, chăm lo người có công, tập trung thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm; tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, xác minh danh tính và đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương.