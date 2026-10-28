Sư đoàn 5 chuẩn bị chu đáo cho diễn tập cuối năm

Chuẩn bị diễn tập cuối năm 2026, Sư đoàn 5 tập trung bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện bộ đội, hoàn thiện kế hoạch, văn kiện. Tại Trung đoàn 5, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, chú trọng những nội dung trọng tâm và khắc phục hạn chế của từng cơ quan, đơn vị.

Cán bộ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 tham gia bồi dưỡng.

Tại buổi bồi dưỡng cán bộ, Thượng tá Trần Văn Phong, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 hướng dẫn, thống nhất phương pháp chỉ huy, điều hành; trình tự công tác tham mưu; cách xử trí tình huống và tổ chức hiệp đồng giữa các bộ phận. Nội dung bồi dưỡng bám sát nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khắc phục bất cập trong công tác chuẩn bị diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 luyện tập vượt sông.

Thượng tá Trần Văn Phong nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ phải vận dụng hiệu quả kiến thức được bồi dưỡng vào rà soát từng khâu, từng bộ phận; kịp thời bổ sung nội dung thiếu, khắc phục hạn chế, hoàn thiện kế hoạch, văn kiện. Quá trình chuẩn bị phải thực chất, đồng bộ, chặt chẽ, tránh chủ quan, hình thức, bảo đảm các nội dung được kiểm tra phải thống nhất trước khi bước vào diễn tập”.

Cùng với bồi dưỡng cán bộ, Sư đoàn 5 tăng cường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, rèn luyện bản lĩnh, thể lực cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu diễn tập với cường độ cao.

Bộ đội luyện tập cơ động vượt sông trong hành trú quân.

Chiến sĩ Hoàng Minh Chí, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5, chia sẻ: “Tôi chủ động rèn kỹ thuật cá nhân, duy trì chạy bộ và tập thể thao hằng ngày để nâng cao thể lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao”.

Sư đoàn chú trọng nâng cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ; qua kiểm tra, làm rõ nguyên nhân hạn chế, xác định trách nhiệm và biện pháp khắc phục.

Chiến sĩ luyện tập kỹ thuật, chiến thuật cá nhân.

Trung tá Hoàng Trung Lâm, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5), cho biết: “Chúng tôi chủ động nắm chắc nhận thức, năng lực, phương pháp công tác của cán bộ, nhất là cán bộ trung đội, cán bộ mới để kịp thời bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả chỉ huy, quản lý bộ đội và biên chế khung diễn tập sát năng lực, sở trường cán bộ, chiến sĩ. Mỗi cán bộ phải nêu gương, sâu sát đơn vị, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh”.

Báo động kiểm tra vật chất bảo đảm diễn tập hành quân, trú quân.

Các đơn vị luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân rèn luyện; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện. Việc bồi dưỡng, kiểm tra, rút kinh nghiệm gắn với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ.

Kiểm tra ứng dụng sáng kiến trước khi diễn tập.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sư đoàn 5 tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình, quân số tham gia đạt trên 98,8%; kiểm tra huấn luyện, diễn tập có 100% khoa mục đạt khá, giỏi. Các đơn vị bảo đảm an toàn, chấp hành tốt kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy; thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý tư tưởng bộ đội. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ.

Tiếp sức thao trường cho bộ đội hăng say luyện tập.

Theo Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; chủ động nắm, đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, văn kiện sát thực tế; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy. Quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập phải nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, xử trí tình huống, chấp hành nghiêm quy định an toàn.

Chuẩn bị kỹ từ cơ sở, Sư đoàn 5 hướng tới tổ chức diễn tập đạt kết quả cao, qua đó kiểm tra, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.