Chiều 17-11, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ vùng trời và xử lý các tình huống trên không khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 377 và đại diện các cơ quan, đơn vị hiệp đồng trong khu vực.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ vùng trời và xử lý các tình huống trên không thời gian qua; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, nội dung và phương thức phối hợp giữa Sư đoàn 377 với các lực lượng phòng không, không quân; phòng không lục quân thuộc các quân khu; Vùng 4 Hải quân; công an, Bộ đội Biên phòng, các cảng hàng không và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác phối hợp; đồng thời thống nhất các nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, duy trì mối liên hệ, phối hợp xử lý các tình huống trên không, bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ, kịp thời giữa các lực lượng.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết quy chế phối hợp.

Trên cơ sở những nội dung đã thống nhất, Sư đoàn 377 và đại diện các cơ quan, đơn vị tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ vùng trời và xử lý các tình huống trên không khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Việc ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, hiệp đồng giữa Sư đoàn 377 với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực phối hợp và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trên không. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, xử lý chính xác, kịp thời các tình huống trên không khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.