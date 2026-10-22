Sư đoàn 377 tổ chức hội thao phòng cháy, chữa cháy

Trong 2 ngày 21 và 22-10, tại Trung đoàn 591, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng Không – Không quân tổ chức hội thao phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm 2026. Tham gia hội thao có 91 vận động viên của 13 đội tuyển thuộc các cơ quan, đơn vị trong sư đoàn.

Các vận động viên thực hành nội dung vượt vật cản xà ngang.

Tại hội thao, các đội tham gia thi lý thuyết và thực hành. Đối với phần thi lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm, tập trung vào những kiến thức cơ bản về công tác PCCC. Đối với phần thi thực hành bao gồm các nội dung: Đoàn trưởng các đoàn xây dựng và báo cáo kế hoạch phòng chống cháy nổ, cứu sập của cơ quan, đơn vị; Đội trưởng các đội giảng bài PCCC bằng trình chiếu Powerpoint; thi chữa cháy tại chỗ cự ly 100m (bài phối hợp chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản), thi đội xe chữa cháy và đội máy bơm chữa cháy khiêng tay.

Các vận động viên thực hiện nội dung vượt qua cọc lửa.

Các vận động viên thực hành nội dung dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khay xăng.

Kết quả hội thao, đối với nội dung Đội xe chữa cháy, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đội xe chữa cháy Tiểu đoàn 115 (Trung đoàn 274); giải nhì cho Đội xe chữa cháy Trung đoàn 591 và Phòng Hậu cần - Kỹ thuật. Đối với nội dung Đội chữa cháy tại chỗ, giải nhất thuộc về Đội chữa cháy Phòng Chính trị; giải nhì thuộc về Đội chữa cháy Tiểu đoàn 10 (Phòng Tham mưu).

Ban tổ chức trao thưởng cho các đội có thành tích xuất sắc trong hội thao.

Hội thao là dịp để sư đoàn đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ chuyên môn và khả năng xử trí các tình huống cháy, nổ của các cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành các quy định về PCCC.