Sư đoàn 377 tổ chức hội nghị quân chính quý III năm 2026

Ngày 5-10, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức hội nghị quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2026. Đại tá Vũ Hoàng - Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 377 chủ trì hội nghị.

Trong quý III, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 377 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là toàn sư đoàn đã duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện các phân đội tham gia diễn tập bắn đạn thật; tham gia các cuộc diễn tập đúng kế hoạch, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác hậu cầu, kỹ thuật đảm bảo tốt cho các nhiệm vụ của sư đoàn.

Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Hoàng nhấn mạnh những trọng tâm nhiệm vụ quý IV năm 2026; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; triển khai thực hiện nghiệm túc chỉ lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu mới ban hành. Cùng với đó, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2026; nắm, giải quyết tốt tình hình tư tưởng, dư luận; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ của sư đoàn.

Lãnh đạo sư đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Sau hội nghị quân chính, sư đoàn đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca” chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2026), 82 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2026).

Dịp này, sư đoàn biểu dương, trao thưởng cho 10 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng quý III và trong thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu, tham gia diễn tập.