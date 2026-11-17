Quang cảnh hội nghị.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ vùng trời và xử lý các tình huống trên không khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ vùng trời và xử lý các tình huống trên không thời gian qua; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; xác định rõ trách nhiệm, nội dung, phương thức phối hợp giữa Sư đoàn 377 với các lực lượng phòng không, không quân, phòng không lục quân thuộc các quân khu, Vùng 4 Hải quân, Công an, Bộ đội Biên phòng, các cảng hàng không và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác phối hợp; đồng thời thống nhất các nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, duy trì mối liên hệ, phối hợp xử lý các tình huống trên không, bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ, kịp thời giữa các lực lượng.

Việc ký kết quy chế có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, hiệp đồng giữa Sư đoàn 377 với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trên cơ sở những nội dung đã thống nhất, Sư đoàn 377 và đại diện các cơ quan, đơn vị tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ vùng trời và xử lý các tình huống trên không khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Việc ký kết Quy chế có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, hiệp đồng giữa Sư đoàn 377 với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực phối hợp và xử lý hiệu quả các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.