Sư đoàn 377 giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia diễn tập năm 2026
Sáng 27-10, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật năm 2026, do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức. Đại tá Vũ Hoàng, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn chủ trì hội nghị.
Tại buổi giao nhiệm vụ, Đại tá Vũ Hoàng biểu dương công tác chuẩn bị của các đơn vị; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các kíp chiến đấu thuộc Trung đoàn Tên lửa 274, Trung đoàn Pháo phòng không 591 và Tiểu đoàn Pháo phòng không 24 nêu cao tinh thần trách nhiệm, luyện tập thuần thục phương án, nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật của vũ khí, khí tài, quyết tâm tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, bảo đảm an toàn về mọi mặt.
Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, chuẩn bị đầy đủ hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-377-giao-nhiem-vu-cho-luc-luong-tham-gia-dien-tap-nam-2026-1062220