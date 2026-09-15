Sư đoàn 377 chỉ đạo Tiểu đoàn 24 diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp
Chiều 15-9, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân bế mạc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp năm 2026 cho Tiểu đoàn 24.
Diễn ra trong hai ngày, cuộc diễn tập gồm 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và khôi phục sức chiến đấu. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Sư đoàn, Tiểu đoàn 24 đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện, tổ chức huấn luyện sát thực tế; củng cố công sự, trận địa, khảo sát địa hình, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn trong cơ động và trú quân.
Trong quá trình diễn tập, các thành phần thực hiện đúng chức trách, vận dụng linh hoạt kiến thức, xử trí tốt các tình huống theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, Ban đạo diễn. Qua đó, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu, khả năng chuyển trạng thái SSCĐ và thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không, bảo vệ mục tiêu trọng yếu được giao.
Qua diễn tập, Sư đoàn 377 đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hành của Tiểu đoàn 24; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chiến đấu sát thực tế, nâng cao khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-377-chi-dao-tieu-doan-24-dien-tap-chien-thuat-vong-tong-hop-1057098