Năm 2026, Sư đoàn 377 triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, từ công tác chuẩn bị, kiện toàn kíp chiến đấu, xây dựng phương án, quy trình bắn đến tổ chức huấn luyện và thực hành bắn đạn thật. Các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật được triển khai chặt chẽ, bảo đảm tốt mọi mặt cho nhiệm vụ.

Đại tá Vũ Cao Thép, Chính ủy Sư đoàn 377 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại Trường bắn TB-1, các kíp chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tiêu biểu là Đại đội 4 và Trung đội Tên lửa tầm thấp thuộc Trung đoàn 591.

Đại tá Vũ Hoàng, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 377 phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, Đại tá Vũ Hoàng, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm kiểm tra, rút kinh nghiệm, chấp hành tốt kỷ luật, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động...

Các đại biểu tham dự hội nghị.