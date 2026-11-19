Sư đoàn 377 bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập
Chiều 19-11, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập năm 2026.
Năm 2026, Sư đoàn 377 triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, từ công tác chuẩn bị, kiện toàn kíp chiến đấu, xây dựng phương án, quy trình bắn đến tổ chức huấn luyện và thực hành bắn đạn thật. Các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật được triển khai chặt chẽ, bảo đảm tốt mọi mặt cho nhiệm vụ.
Tại Trường bắn TB-1, các kíp chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tiêu biểu là Đại đội 4 và Trung đội Tên lửa tầm thấp thuộc Trung đoàn 591.
Phát biểu kết luận, Đại tá Vũ Hoàng, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm kiểm tra, rút kinh nghiệm, chấp hành tốt kỷ luật, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động...
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-377-bao-dam-an-toan-trong-huan-luyen-dien-tap-1065327