Thay vì trả lời những câu hỏi lý thuyết thuộc lòng, các sĩ quan trẻ phải trực tiếp xử trí những tình huống giả định sát thực tế như mục tiêu bay thấp, nhiễu nặng hay giải quyết vấn đề tư tưởng nảy sinh trong kíp chiến đấu. Những tình huống ấy không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn thử thách tư duy, bản lĩnh và năng lực chỉ huy của mỗi cán bộ.

Đây là một trong những cách làm mới trong thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ của Sư đoàn 375 năm 2026. Xác định cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, phương pháp, tác phong công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375, nhấn mạnh: “Đảng ủy Sư đoàn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và phương pháp, tác phong công tác tốt là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Vì vậy, đổi mới công tác cán bộ phải bắt đầu từ đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và cách thức tổ chức thực hiện; đánh giá cán bộ phải dựa trên kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, lấy sản phẩm và hiệu quả công việc làm thước đo”.

Đảng ủy Sư đoàn 375 luôn chú trọng việc ra nghị quyết lãnh đạo, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.

Từ chủ trương đó, Sư đoàn tạo đột phá ngay trong công tác bồi dưỡng, tập huấn. Từ tập huấn cán bộ đầu năm, cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới đến các lớp chuyên sâu về tham mưu, tuyên huấn, hậu cần - kỹ thuật và công tác Đoàn, phương châm “Lấy người học làm trung tâm, lấy thực hành làm chính, kết thúc mỗi đợt tập huấn đều phải có sản phẩm cụ thể” được quán triệt thống nhất.

Theo đó, mỗi cán bộ, nhóm cán bộ đều phải hoàn thành sản phẩm gắn với chuyên môn. Cán bộ quân sự, tham mưu xây dựng văn kiện tác chiến, kế hoạch huấn luyện; cán bộ chính trị, cán bộ Đoàn hoàn thiện giáo án điện tử, kịch bản tọa đàm, video tuyên truyền ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); cán bộ hậu cần - kỹ thuật xây dựng quy trình bảo dưỡng, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Những sản phẩm chất lượng được lựa chọn, nhân rộng, góp phần tạo nguồn tài liệu thiết thực phục vụ nhiệm vụ toàn Sư đoàn.

Cùng với đó, Sư đoàn đổi mới kiểm tra, đánh giá cán bộ theo hướng “đề mở”. Người dự kiểm tra được sử dụng tài liệu quy định nhưng phải vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tiễn về chỉ huy, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm kỹ thuật. Cách kiểm tra này đòi hỏi cán bộ có kiến thức tổng hợp, tư duy phân tích, khả năng xử trí linh hoạt, qua đó đánh giá đúng năng lực thực chất, khắc phục tình trạng học thuộc lòng, chạy theo thành tích.

Trung tá Bùi Trung Kiên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 282, cho biết: “Chúng tôi xác định tập huấn, bồi dưỡng cán bộ phải hướng mạnh vào thực hành và giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đơn vị. Thông qua kiểm tra đề mở, hội thi và các tình huống sát nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ không chỉ củng cố kiến thức mà còn nâng cao khả năng tư duy, phán đoán và xử trí tình huống. Quan trọng nhất là sau mỗi đợt tập huấn, mỗi cán bộ phải có chuyển biến cụ thể trong thực hiện chức trách được giao”.

Để tạo động lực thi đua, Sư đoàn tổ chức hội thi ở tất cả các cấp, ngành, chuyên môn như cán bộ huấn luyện giỏi, cán bộ chính trị giảng dạy giỏi, trưởng ban, trợ lý cơ quan, kíp chiến đấu sở chỉ huy, phân đội hỏa lực, ra-đa và kỹ thuật viên. Các hội thi được tổ chức nghiêm túc, chú trọng cả lý thuyết, thực hành và xử trí tình huống. Qua đó, những cán bộ có năng lực, tư duy sáng tạo được phát hiện, bồi dưỡng; những hạn chế của từng cá nhân cũng được nhận diện để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Từ kết quả tập huấn, kiểm tra, hội thi, Sư đoàn tiếp tục rà soát, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ đúng chuyên môn, năng lực, sở trường. Công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, lấy phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác làm tiêu chí hàng đầu. Nhiều cán bộ trẻ có năng lực được mạnh dạn giao đảm nhiệm cương vị chủ chốt ở cơ sở; cán bộ có chuyên môn sâu về kỹ thuật, công nghệ thông tin được bố trí vào những vị trí phù hợp, phát huy sở trường và khả năng sáng tạo.

Chỉ huy Sư đoàn 375 phát biểu tại cuộc họp ra nghị quyết quý.

Đại úy Nguyễn Trường Sinh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282, chia sẻ: “Điểm mới trong kiểm tra cán bộ hiện nay là không chỉ yêu cầu nắm chắc lý thuyết mà còn phải biết vận dụng vào thực tiễn chỉ huy, quản lý bộ đội và thực hiện nhiệm vụ. Những tình huống kiểm tra sát thực tế giúp cán bộ nhận rõ ưu điểm, hạn chế của bản thân, chủ động nghiên cứu, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác. Qua đó, năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành và xử trí các tình huống ở phân đội từng bước được nâng lên”.

Những giải pháp đồng bộ, quyết liệt đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Sư đoàn 375 cả về bản lĩnh chính trị, trình độ chỉ huy, tham mưu, năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được giữ vững; các nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật của lực lượng tên lửa, pháo phòng không, ra-đa hoàn thành tốt, bảo đảm an toàn; nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 375 trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quý III-2026.

Từ đổi mới tư duy đến những cách làm cụ thể, Sư đoàn 375 đang từng bước tạo dựng môi trường để mỗi cán bộ được rèn luyện, thử thách, phát huy năng lực và trưởng thành. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ hôm nay chính là đầu tư cho sức mạnh chiến đấu ngày mai, tạo nền tảng vững chắc để Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bầu trời miền Trung thân yêu của Tổ quốc.