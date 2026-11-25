Đại tá Nguyễn Trung Thông (ngoài cùng bên trái), Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Sư đoàn theo dõi, chỉ đạo nội dung kiểm kê vật chất công tác quân y.

Đây là hoạt động làm mẫu để các cơ quan, đơn vị tham quan, học tập, rút kinh nghiệm và thống nhất phương pháp triển khai trong toàn Sư đoàn.

Quán triệt nhiệm vụ, Đại tá Phan Kế Nghiệp, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm kê Sư đoàn yêu cầu các thành phần tham gia nắm chắc mục đích, yêu cầu, quy trình kiểm kê; tập trung theo dõi từ khâu chuẩn bị đến thực hành và tổng hợp kết quả. Qua kiểm kê mẫu, các cơ quan, đơn vị cần chủ động trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, thống nhất trình tự và phương pháp thực hiện. Quá trình kiểm kê phải bảo đảm cụ thể, tỉ mỉ, chặt chẽ, đánh giá đúng số lượng, chất lượng, thực trạng tài sản và an toàn tuyệt đối.

Đại tá Hoàng Phi Trường, Phó Chính ủy Sư đoàn dự, chỉ đạo nội dung kiểm kê vật tư công tác đảng, công tác chính trị.

Để thực hiện nhiệm vụ làm mẫu, Trung đoàn 290 đã thành lập Ban Kiểm kê và 10 tổ kiểm kê tại các cơ quan, đơn vị; phân công cán bộ, nhân viên theo từng chuyên ngành, xác định trách nhiệm của từng thành phần. Hệ thống kế hoạch, sổ sách, mẫu biểu, hồ sơ, chứng từ liên quan được rà soát, chuẩn bị đầy đủ. Trung đoàn đồng thời củng cố kho tàng, sắp xếp trang bị, vật tư khoa học, thuận tiện cho kiểm tra, đối chiếu và bảo quản.

Tại hội nghị, các đại biểu theo dõi Ban Kiểm kê Trung đoàn quán triệt kế hoạch kiểm kê tài sản công, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị; tham quan các tổ kiểm kê triển khai giao nhiệm vụ và thực hành kiểm kê ở 7 nhóm chuyên ngành, gồm: vật tư công tác đảng, công tác chính trị; quân y; vật tư; xe máy; ra-đa; vũ khí bộ binh; thông tin-vô tuyến.

Quá trình thực hành được triển khai theo trình tự từ tập hợp lực lượng, phổ biến nhiệm vụ, phân công trách nhiệm đến kiểm tra, đánh giá, ghi chép và đối chiếu số liệu. Các nhóm chú trọng kiểm tra trực tiếp từng loại tài sản, xác định chính xác tên gọi, chủng loại, ký hiệu, số lượng, chất lượng và tình trạng sử dụng; đối chiếu hiện vật với hồ sơ, sổ sách quản lý, đăng ký đầy đủ theo quy định.

Thượng tá Phan Đình Hoàng (thứ 3 từ trái sang), Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Sư đoàn theo dõi, chỉ đạo nội dung kiểm kê vật tư hàng hóa nhóm 2.

Đáng chú ý, yêu cầu kiểm kê theo phương châm “mắt thấy, tay cầm”, phản ánh đúng thực tế, không sao chép số liệu những năm trước được quán triệt trong quá trình thực hiện. Đối với từng chuyên ngành, các tổ kết hợp kiểm đếm với kiểm tra hồ sơ, lý lịch, tài liệu và tình trạng kỹ thuật của trang bị. Những tài sản hư hỏng, hết hạn sử dụng hoặc không còn khả năng phục hồi được phân loại, tổng hợp để đề nghị xử lý theo quy định.

Cùng với đó, công tác đảng, công tác chính trị được triển khai xuyên suốt, tập trung giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, tính trung thực và tinh thần giữ gìn tài sản công. Trung đoàn chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, khắc phục biểu hiện chủ quan, qua loa, hình thức; bảo đảm thực hiện nhiệm vụ kiểm kê gắn với duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên.

Sau phần thực hành, các đại biểu tiến hành nhận xét, trao đổi, rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng, phương pháp kiểm tra, phân cấp chất lượng và tổng hợp số liệu. Những vấn đề liên quan đặc thù từng chuyên ngành, sự phối hợp giữa các thành viên và yêu cầu thống nhất trong đăng ký, báo cáo được tập trung làm rõ.

Thông qua hội nghị, cán bộ, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm kê được bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng thực hành và nâng cao trách nhiệm trong quản lý tài sản công. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn 375 hoàn thiện công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm kê đúng quy trình, phản ánh chính xác thực trạng tài sản tại thời điểm quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ được giao.