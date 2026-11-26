Năm 2026, Sư đoàn 375 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời; triển khai kế hoạch “Xây dựng vòm phòng không bền vững”; tham gia diễn tập MT-26 đạt mục đích, yêu cầu. Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 diễn tập bắn đạn thật đạt xuất sắc; Trung đoàn 290 giành giải Nhất Hội thi kíp chiến đấu các trung đoàn radar. Sư đoàn còn đạt nhiều thành tích cao tại các hội thi tuyên truyền viên trẻ, báo cáo viên cấp Quân chủng và toàn quân; tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2027, Đảng ủy Sư đoàn xác định 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại tá Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375 chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Trần Ngọc Quyến biểu dương kết quả Sư đoàn đạt được; yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm SSCĐ, quản lý vùng trời, không để bị động, bất ngờ; nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện kíp chiến đấu; chăm lo xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và đẩy mạnh chuyển đổi số, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2027.