Đây là khóa đào tạo Tiểu đội trưởng Quan sát mắt, Tiểu đội trưởng Tên lửa A72, Khẩu đội trưởng pháo 37mm và 57mm đối với các học viên đến từ Sư đoàn 375, Sư đoàn 372, Sư đoàn 377 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân; Vùng 3 Hải quân (Quân chủng Hải Quân) và các đơn vị phòng không của quân khu, quân đoàn khu vực phía Nam.

Một trong những nội dung thi tốt nghiệp.

Đại diện chỉ huy Sư đoàn 375 gắn quân hàm cho học viên tốt nghiệp.

Đợt thi tốt nghiệp được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch, tập trung đánh giá toàn diện kết quả học tập, rèn luyện và khả năng vận dụng kiến thức của học viên vào thực tiễn công tác. Học viên tham gia thi với tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm quy chế, quy định, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đào tạo. Kết quả thi tốt nghiệp, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 71,6% khá, giỏi.

Chiều cùng ngày, Sư đoàn 375 phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức lễ tốt nghiệp, trao chứng chỉ tốt nghiệp và quyết định phong quân hàm cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo.