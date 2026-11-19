Trong thời gian tập huấn, các học viên được bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng video tuyên truyền; thực hành khiêu vũ, múa dân vũ, sáng tạo và biên tập video phục vụ hoạt động phong trào; nâng cao kiến thức âm nhạc và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Đặc biệt, các học viên được tham quan, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Lữ đoàn 172 (Vùng 3 Hải quân).

Tiết mục khiêu vũ của lớp tập huấn.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Nguyễn Minh Đức yêu cầu cán bộ Đoàn, hội phụ nữ vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn; chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh niên và hoạt động hội phụ nữ, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.