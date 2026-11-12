Sư đoàn 375: Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành kỷ luật

Vòng chung kết có sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ quan, đơn vị và đơn vị kết nghĩa. Bốn đội thi gồm: “Rồng Lửa”, “Cánh Sóng”, “Mắt Thần” và “Lính Trẻ” được lựa chọn qua các vòng thi tổ chức trong năm 2026.

Các đội thể hiện màn chào hỏi tại Hội thi.

Phần thi kiến thức Pháp luật.

Với hình thức tổ chức phong phú, sinh động, các đội trải qua 4 phần thi: “Màn chào hỏi”, “Tìm hiểu kiến thức pháp luật”, “Đồng hành cùng khán giả” và “Quân nhân số”. Nội dung tập trung vào các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, quốc phòng, hôn nhân và gia đình, phòng, chống ma túy, an ninh mạng, an toàn giao thông; đồng thời gắn với việc chấp hành kỷ luật Quân đội, xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Ban tổ chức hội thi trao thưởng cho các cá nhân, đơn vị kết nghĩa có thành tích cao trong hội thi

Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã thể hiện kiến thức pháp luật qua nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn như sân khấu hóa, xử trí tình huống thực tiễn và truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Hội thi cũng là dịp đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sân chơi bổ ích để các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 375 trao thưởng cho các đội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất tặng đội “Mắt Thần” (Trung đoàn 224); giải Nhì tặng đội “Rồng Lửa” (Trung đoàn 282); đồng giải Ba tặng đội “Cánh Sóng” (Trung đoàn 290) và “Lính Trẻ” (Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới).