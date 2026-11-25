Tại hội nghị, các đại biểu được theo dõi quy trình kiểm kê từ khâu chuẩn bị lực lượng, hồ sơ, mẫu biểu đến kiểm tra hiện vật, đánh giá chất lượng và tổng hợp báo cáo. Trung đoàn 290 tổ chức thực hành làm mẫu với 7 nhóm chuyên ngành gồm: Vật tư công tác Đảng, công tác chính trị; quân y; vật tư; xe - máy; ra-đa; vũ khí bộ binh; thông tin-vô tuyến.

Đại tá Phan Kế Nghiệp, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Trưởng ban chỉ đạo kiểm kê Sư đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Hoàng Phi Trường, Phó chính ủy Sư đoàn dự, chỉ đạo nội dung kiểm kê vật tư công tác Đảng, công tác chính trị.

Quá trình thực hành, các nhóm tiến hành kiểm kê trực tiếp, đối chiếu hiện vật với sổ sách, đánh giá đúng số lượng, chất lượng và tình trạng tài sản; bảo đảm chặt chẽ, chính xác.

Kiểm kê vật chất công tác quân y.

Kiểm kê vật tư hàng hóa nhóm 2.

Thông qua hội nghị, Sư đoàn 375 thống nhất phương pháp, quy trình và trách nhiệm của từng thành phần, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai kiểm kê đồng bộ, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.