Sư đoàn 375 kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Quảng Nam

Đại tá Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375 và thầy giáo Võ Đăng Thể, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đồng chủ trì buổi lễ.

Theo chương trình, hai đơn vị phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục quốc phòng, an ninh, pháp luật, truyền thống cách mạng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Hai bên tổ chức cho học sinh tham quan doanh trại, nhà truyền thống, di tích lịch sử; hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, nếp sống chính quy, kỷ luật; tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh vào các trường Quân đội; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Hai đơn vị bàn giao biên bản kết nghĩa.

Sư đoàn 375 và nhà trường phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cơ sở vật chất, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn trao 20 suất quà tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Sư đoàn 375 trao 20 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập.