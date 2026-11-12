Sư đoàn 372 phối hợp triển khai chương trình 'Sải cánh yêu thương'

Đại tá Phạm Quốc Vương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 phát biểu tại chương trình ký Bản ghi nhớ.

Dự và chứng kiến ký kết có Đại tá Trần Tiến Tùng, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372; đại diện Ban lãnh đạo, nhân viên Công ty Tapetco cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Sư đoàn.

Quang cảnh chương trình.

Với chủ đề “Nâng bước hậu phương, giữ vững bình yên bầu trời Tổ quốc”, chương trình “Sải cánh yêu thương” hướng đến mục tiêu tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn kết giữa đơn vị với doanh nghiệp trong các hoạt động an sinh xã hội; kịp thời quan tâm, hỗ trợ các quân nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn đóng quân. Qua đó, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tapetco trình bày sức mệnh và cam kết đồng hành cùng Sư đoàn.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Phạm Quốc Vương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 nhấn mạnh: “Bản ghi nhớ được ký kết, không chỉ thể hiện sự phối hợp, hỗ trợ về vật chất mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quân dân, sự gắn bó, đồng hành của doanh nghiệp với đơn vị trong thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của doanh nghiệp sẽ tiếp thêm động lực, củng cố niềm tin, giúp những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống để chăm lo tốt hơn cho gia đình”.

Đại tá Trần Tiến Tùng, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân trao quà tặng các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tapetco khẳng định: “Công ty rất vinh dự được tiếp sức, đồng hành và sẻ chia khó khăn cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372, góp phần để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trọng tâm là hỗ trợ các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; quân nhân bị tai nạn, ốm đau dài ngày; gia đình chịu thiệt hại năng nề do thiên tai, bão lũ; hỗ trợ xây nhà, sữa chữa nhà ở; chăm lo con cán bộ, chiến sĩ mặc bệnh hiểm nghèo, có ý chí vươn lên trong học tập và tham gia các hoạt động an sinh xã hội khác”.

Đại diện hai đơn vị ký kết Bản ghi nhớ.

Ngay tại chương trình, Sư đoàn 372 và Công ty Tapetco đã trao những phần quà thiết thực, ý nghĩa tặng 10 quân nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn của Sư đoàn với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.