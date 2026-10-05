Sư đoàn 372 phát động '80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Đại tá Đinh Đức Việt, Phó chính ủy Sư đoàn 372 dự và chỉ đạo lễ phát động.

Đợt thi đua diễn ra trong 80 ngày, từ ngày 5-10 đến ngày 25-12-2026. Nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua tập trung vào thực hiện “3 nhất” gồm: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Thượng tá Trịnh Văn Mừng, Phó trưởng Phòng Quân huấn Sư đoàn 372 đại diện đơn vị khối trưởng khối thi đua cơ quan Sư đoàn đọc diễn văn phát động thi đua.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ tham gia Lễ phát động thi đua.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức của bộ đội về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt thi đua; bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện tốt “2 kiên định”, “2 đẩy mạnh”, “2 ngăn ngừa”, và phương châm “5 vững” để xây dựng hình ảnh người quân nhân cách mạng có phẩm chất, năng lực ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Đinh Đức Việt, Phó chính ủy Sư đoàn 372 chứng kiến các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, tổ chức huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống; bảo đảm tốt các mặt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cùng nhau đoàn kết, thống nhất xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, vì sự nghiệp bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

Đại tá Đinh Đức Việt, Phó chính ủy Sư đoàn 372 trao thưởng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026.

Đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca” là dịp để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 nhận thức sâu sắc về truyền thống, ý nghĩa lịch sử, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từ đó xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh lễ phát động thi đua.

Nhân dịp này, Sư đoàn 372 trao thưởng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026.