Đại tá Phạm Quốc Vương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 chủ trì hội nghị.

Năm 2026, Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Sư đoàn duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý điều hành bay, quản lý vùng trời (QLĐHB, QLVT) chặt chẽ, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời khu vực miền Trung - Tây Nguyên của Tổ quốc. Công tác huấn luyện chiến đấu được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay (HLB-BĐATB); nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, chỉ huy bay, phi công, tổ bay. Tham gia các hội thi, hội thao, diễn tập đạt kết quả tốt; hoàn thành nhiệm vụ đăng cai và tham gia diễn tập bắn, ném bom, đạn thật do Quân chủng PK-KQ tổ chức tại Trường bắn TB-2. Đặc biệt, Sư đoàn tham gia 4 cuộc diễn tập hiệp đồng quân binh chủng với lực lượng Phòng không, Bộ Công an, Quân khu 5 và Quân đoàn 34 được các cấp ghi nhận, đánh giá cao, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 372 quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận tiếp tục được triển khai hiệu quả. Năm 2026, Sư đoàn tổ chức xây dựng, bàn giao 2 căn nhà tặng các hộ dân tại tỉnh Đắk Lắk trong “Chiến dịch Quang Trung thần tốc”; tham gia xây dựng 2 trường học và tổ chức kết nghĩa với 1 trường học tại các xã biên giới của TP Đà Nẵng. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đại tá Phạm Quốc Vương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2026.

Hiện nay, Sư đoàn đang tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện, tham gia luyện tập bay chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026. Tổng kết phong trào thi đua năm 2026, Sư đoàn được Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ, Đảng bộ Sư đoàn được đề nghị đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Sư đoàn đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 372 trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2026.

Năm 2027, Sư đoàn tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng, trọng tâm là Nghị quyết, Mệnh lệnh công tác Quân sự năm 2027. Tập trung thực hiện hiệu quả “một tập trung”, “hai đột phá” của Đảng ủy Quân chủng và “hai đột phá” của Đảng ủy Sư đoàn, chú trọng nâng cao chất lượng công tác HLB, BĐ-ATB, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Tiếp tục xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, lực lượng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch chiến đấu “Vòm Phòng không bền vững”. Đồng thời, nâng cao chất lượng tham gia các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao; bảo đảm tốt thông tin ra đa, khí tượng, dẫn đường cho các nhiệm vụ; xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027.

Tại hội nghị, Sư đoàn tổ chức phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027 và tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026.