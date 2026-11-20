Năm 2026, Đảng ủy Sư đoàn 371 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia 6 cuộc diễn tập với các lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tiến hành có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Năm 2027, Sư đoàn tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, phức tạp với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; quán triệt sâu sắc đặc điểm tình hình nhiệm vụ, Đảng ủy Sư đoàn xác định đẩy mạnh thực hiện tốt "3 đột phá" trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XVII; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao; tổ chức huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay khoa học, chặt chẽ, vững chắc. Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, nhất là công tác xây dựng cơ quan, diễn tập, bắn, ném bom đạn thật và tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (24-3-1967 / 24-3-2027)...

Đại tá Nguyễn Như Khoát phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Như Khoát yêu cầu: Các Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị trong Sư đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội của bộ đội, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2027.