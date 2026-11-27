Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2026, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Sư đoàn 363 được Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng TĐKT Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai sáng tạo, hiệu quả công tác TĐKT và Phong trào TĐQT; cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp sát với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ khó, phức tạp như: Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, duy trì phong trào thi đua phát triển rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác khen thưởng được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định; qua đó kịp thời động viên, khích lệ phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Trọng Tiến ký chứng kiến các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Trọng Tiến biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm 2026. Đồng thời yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chủ đề Phong trào TĐQT năm 2027 để phát động các phong trào thi đua; tập trung vào khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; chăm lo, bảo đảm tốt đời sống cho bộ đội; phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2027, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại hội nghị, Hội đồng TĐKT Sư đoàn 363 đã trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện Phong trào TĐQT năm 2026.