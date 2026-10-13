Sư đoàn 350 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, hai cấp gắn với động viên quân nhân dự bị

Đại diện lãnh đạo Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn 350 tặng quà động viên các chiến sĩ tham gia diễn tập.

Với đề mục: “Sư đoàn Bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự”, cuộc diễn tập được chia làm 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu và bắn đạn thật. Nội dung diễn tập được triển khai đồng bộ, sát thực tế nhiệm vụ, tập trung kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu, khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận quân sự vào thực tiễn và năng lực xử trí các tình huống của cán bộ, chiến sĩ.

Các đại biểu dự diễn tập.

Trong quá trình diễn tập, các cơ quan, đơn vị thực hành đầy đủ trình tự, nội dung theo kế hoạch, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng quyết tâm chiến đấu, tổ chức hiệp đồng và điều hành lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, nội dung bắn đạn thật đặt ra yêu cầu cao về trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các bộ phận và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn. Qua đó, góp phần đánh giá thực chất trình độ huấn luyện, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và năng lực thực hành nhiệm vụ của bộ đội, đồng thời rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện phương án tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Quang cảnh buổi diễn tập.

Thông qua cuộc diễn tập, Sư đoàn 350 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và năng lực tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.