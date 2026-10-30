Sư đoàn 346 (Quân khu 1) triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 42/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng, gắn với công tác quản lý kỷ luật và thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371).

Từ đó, nắm rõ những khó khăn, vướng mắc, phát hiện mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo; tổng hợp ý kiến, kiến nghị, làm cơ sở tham mưu xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 42/2016/TT-BQP, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Lê Trọng Xuân, Phó trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 nhấn mạnh vai trò của việc tự nghiên cứu, học tập, nâng cao kiến thức pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí đề nghị tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ và lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; đổi mới hình thức tuyên truyền, gắn nội dung giáo dục pháp luật với hoạt động thực tiễn của đơn vị, địa phương. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện.

Đoàn kiểm tra trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Trọng Xuân ghi nhận Sư đoàn 346 đã chuẩn bị chu đáo, cung cấp đầy đủ tài liệu và hình ảnh minh họa phục vụ đoàn kiểm tra. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đơn vị đã triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp. Nổi bật là duy trì các mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; tổ chức diễn đàn, sân khấu hóa nội dung tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mã QR để khai thác tài liệu, phát huy hệ thống phát thanh và mạng thông tin nội bộ.

Đoàn kiểm tra tham quan các mô hình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Sư đoàn 346 (Quân khu 1).

Đồng chí trưởng đoàn đề nghị Sư đoàn 346 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; cập nhật nội dung tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, lựa chọn hình thức phù hợp với từng đối tượng, chú trọng cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số. Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án 1371, hướng mạnh về cơ sở, gắn giáo dục pháp luật với quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đoàn kiểm tra đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đơn vị để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.