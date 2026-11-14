Sư đoàn 330 (Quân khu 9): Đưa pháp luật vào nhịp sống thường nhật của bộ đội

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 330 và các đơn vị trực thuộc luôn chủ động, sáng tạo trong công tác giáo dục pháp luật thường xuyên.

Thượng tá Nguyễn Minh Đương, Chính ủy Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 nhấn mạnh: “Mỗi quân nhân chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, phẩm chất và danh dự của người quân nhân cách mạng. Vì vậy, học tập pháp luật không chỉ dừng lại ở việc "biết luật”, mà quan trọng hơn là phải “hiểu luật, nhớ luật và tự giác thực hiện đúng pháp luật””.

Một cảnh trong tiểu phẩm “Một nửa sự thật” của Trung đoàn 1 (Sư đoàn 330).

Nét mới trong công tác giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 330 là sự nhạy bén trong cập nhật các văn bản luật, thông tư, chỉ thị mới sát với đời sống và nhiệm vụ của bộ đội. Bên cạnh đó, những tình huống thực tiễn được sân khấu hóa đã trở thành chất liệu sinh động phục vụ công tác giáo dục bộ đội hằng ngày. Điển hình là tiểu phẩm “Cái giá của việc sớm làm giàu” do Trung đoàn 3 dàn dựng nhằm cảnh báo cạm bẫy tội phạm công nghệ cao.

Trung tá Đàm Văn Trò, Phó chính ủy Trung đoàn 3 cho biết: “Kịch bản xoay quanh câu chuyện sĩ quan trẻ tên Hoàng vì thiếu bản lĩnh nên sa vào cá cược bóng đá trực tuyến và vay nợ qua ứng dụng “tín dụng đen”. Hậu quả là gia đình bị uy hiếp tinh thần, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và uy tín đơn vị bị ảnh hưởng; bản thân đồng chí Hoàng vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Qua tiểu phẩm, đơn vị kịp thời định hướng bộ đội tránh xa tệ nạn cờ bạc, nêu cao cảnh giác trước sự lôi kéo của các đối tượng xấu trên mạng xã hội”.

Hướng vào nhiệm vụ bảo vệ bộ đội trước thông tin xấu độc và giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh, tiểu phẩm “Một nửa sự thật” của Trung đoàn 1 khai thác câu chuyện về chiến sĩ năm thứ hai tên Nam. Khi hơn 10ha sầu riêng của gia đình bị thiệt hại nặng sau đợt ngập lụt khiến người cha suy sụp; Ngân (người yêu của Nam) đã chủ động kết nối chính quyền xã hỗ trợ kỹ thuật, vay vốn, đồng thời phối hợp đơn vị động viên gia đình vượt qua biến cố”.

Trung tá Trần Ngọc Châu, Phó chính ủy Trung đoàn 1 khẳng định: “Tâm lý chung của nhiều chiến sĩ trẻ là ngại chia sẻ hoàn cảnh gia đình vì sợ phiền đến tổ chức, dễ dẫn đến tự giải quyết tiêu cực. Bài học rút ra là đội ngũ cán bộ các cấp phải thực sự sâu sát, gần gũi bộ đội qua sinh hoạt hằng ngày để kịp thời nhận biết những biểu hiện bất thường về tâm lý, nhất là sau các đợt thiên tai, bão lũ, từ đó có biện pháp sẻ chia, tháo gỡ hiệu quả”.

Thực tiễn tại Sư đoàn 330 cho thấy, việc nắm chắc kiến thức pháp luật gắn với rút kinh nghiệm từ những tình huống thực tiễn đã giúp mỗi quân nhân chuyển hóa nhận thức thành hành động tự giác, rèn luyện lối sống kỷ luật, trách nhiệm. Đây chính là nền tảng vững chắc để Sư đoàn xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững trận địa tư tưởng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.