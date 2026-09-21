Sư đoàn 330 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chính ủy Sư đoàn 330; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330...

Ra đời vào ngày 21/9/1976 trong bối cảnh tình hình biên giới Tây Nam của Tổ quốc đứng trước thử thách ngặt nghèo, Sư đoàn 330 được giao trọng trách chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Ngay từ những năm 1977 - 1978, khi tập đoàn phản động Pol Pot - Iêng Xari bất ngờ tiến công xâm lược dọc tuyến biên giới từ Vĩnh Gia đến Vĩnh Xương, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 đã kiên cường bám trụ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương, đơn vị bạn đánh bại mọi âm mưu của địch.

Sư đoàn đã ghi dấu son qua nhiều trận phản công và chiến dịch tiêu diệt sinh lực địch vô cùng quyết liệt tại các địa bàn trọng điểm như Vĩnh Điều, Đầm Chích, Bắc Hà Tiên, Phú Cường, Tri Tôn, Ba Chúc (An Giang), cùng các chiến dịch truy kích, phá tan nhiều căn cứ địch ở các tỉnh Takeo, Kampot, Kirivong của nước bạn.

Vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, Sư đoàn 330 hoàn thành xuất sắc sứ mệnh quốc tế cao cả, kề vai sát cánh cùng lực lượng vũ trang và Nhân dân Campuchia chiến đấu đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước chùa tháp. Những chiến công vang dội ấy không chỉ bảo vệ vững chắc phên giậu phía Tây Nam của Tổ quốc mà còn thắm đượm tình hữu nghị thủy chung, sáng ngời phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Ngày 20/12/1979, Sư đoàn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới và xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Sư đoàn 330 tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, luôn đi đầu trong đổi mới công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác dân vận, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Toàn cảnh buổi lễ.

Các khối duyệt đội ngũ qua lễ đài.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương những thành tích xuất sắc mà Sư đoàn 330 đã đạt được trong 50 năm qua. Để hoàn thành nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Sư đoàn 330 cần thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trọng tâm là tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12; chủ động phối hợp xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Triển khai hiệu quả các đột phá, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; coi trọng huấn luyện, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến với các loại hình chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, phương tiện không người lái; duy trì nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu lưu ý, Sư đoàn 330 phải luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật đáp ứng các nhiệm vụ; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao trình độ quản lý, khai thác, làm chủ các loại vũ khí trang bị mới, hiện đại.

Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc; triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”; Phát huy nhân tố chính trị tinh thần, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Sư đoàn 330.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt tặng bức trướng “Phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, đột phá tiên phong, quyết chiến quyết thắng” cho Sư đoàn 330.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Sư đoàn 330 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất được Chủ tịch nước trao tặng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen.

HỮU TÀI