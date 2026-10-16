Sư đoàn 330 hỗ trợ khắc phục sạt lở tại Trường Mẫu giáo An Cư

Tại hiện trường, các lực lượng khẩn trương gia cố bờ tường, đóng cừ tre, lấp các đoạn sạt lở nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Trước đó, khu vực trường xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 30m, ảnh hưởng đến cơ sở vật chất và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây khó khăn cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 (Quân khu 9) khẩn trương khắc phục sạt lở tại Trường Mẫu giáo xã An Cư, tỉnh An Giang.

Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 cùng các lực lượng địa phương góp phần khắc phục hậu quả sạt lở, từng bước ổn định cơ sở vật chất, tạo điều kiện để nhà trường duy trì hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ trong môi trường an toàn.