Sư đoàn 330 hỗ trợ khắc phục sạt lở tại Trường Mẫu giáo An Cư

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 tham gia hỗ trợ khắc phục sạt lở.

Ngày 16/10, khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 phối hợp với đoàn viên, thanh niên xã An Cư khắc phục sạt lở tại điểm chính Trường Mẫu giáo An Cư, thuộc ấp Soài Chêk.

Các lực lượng tiến hành gia cố bờ tường, đóng cừ tre và lấp đoạn sạt lở dài khoảng 30m, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn trong khu vực trường học.

Trước đó, khu vực điểm chính của trường xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến cơ sở vật chất và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Việc khắc phục kịp thời giúp nhà trường có điều kiện duy trì ổn định hoạt động dạy học.