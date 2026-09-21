Sư đoàn 330 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Sáng 21/9, tại An Giang, Sư đoàn 330, Quân khu 9 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (21/9/1976 – 21/9/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại biểu tham quan Nhà truyền thống và khu trưng bày.

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chính ủy Sư đoàn 330; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330 cùng chính quyền địa phương và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330.

Sư đoàn 330 ra đời ngày 21/9/1976 trong bối cảnh tình hình biên giới Tây Nam của Tổ quốc đứng trước nhiều thử thách. Đơn vị được giao nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Trong những năm 1977 - 1978, khi tập đoàn phản động Pol Pot - Iêng Xari tiến công xâm lược dọc tuyến biên giới từ Vĩnh Gia đến Vĩnh Xương, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 đã kiên cường bám trụ, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương và các đơn vị bạn, đánh bại nhiều cuộc tiến công của địch.

Sư đoàn ghi dấu qua nhiều trận phản công, chiến dịch tiêu diệt sinh lực địch tại các địa bàn trọng điểm như Vĩnh Điều, Đầm Chích, Bắc Hà Tiên, Phú Cường, Tri Tôn, Ba Chúc (An Giang), đồng thời tham gia các chiến dịch truy kích, phá tan nhiều căn cứ địch.

Các khối duyệt đội ngũ qua lễ đài.

Vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, Sư đoàn 330 hoàn thành sứ mệnh quốc tế cao cả, kề vai sát cánh cùng lực lượng vũ trang và Nhân dân Campuchia chiến đấu đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, góp phần hồi sinh đất nước chùa tháp.

Những chiến công đó vừa góp phần bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, vừa vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Ngày 20/12/1979, Sư đoàn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Sư đoàn 330 tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác dân vận, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Chủ động trước yêu cầu nhiệm vụ mới

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích Sư đoàn 330 đạt được trong 50 năm qua.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chính ủy Sư đoàn 330 phát biểu tại buổi lễ.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Sư đoàn thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung nâng cao nhận thức về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12.

Sư đoàn cần chủ động phối hợp xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; triển khai hiệu quả các đột phá, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong công tác huấn luyện, cần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến với các loại hình chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, phương tiện không người lái; duy trì nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Sư đoàn 330 cần bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao năng lực quản lý, khai thác, làm chủ các loại vũ khí trang bị mới, hiện đại.

Đồng thời, Sư đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”.

Chặng đường 50 năm là nền tảng để Sư đoàn 330 tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.