Đại tá Đoàn Văn Thể, Phó Chính ủy Sư đoàn 325 và lãnh đạo xã Lục Ngạn tặng quà gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Theo đó, đơn vị đã trao tặng 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình thuộc đối tượng trên tại địa phương. Thông qua chương trình, Sư đoàn 325 tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân, tương ái trong chăm lo các đối tượng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tăng cường giao lưu, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn đóng quân; củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó góp phần xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ được giao.