Sư đoàn 324: Thiết thực, chương trình 'Tiếng hát thao trường- lập công quyết thắng'

Dự và theo dõi chương trình có Đại tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn; Đại tá Phạm Lê Tuấn, Sư đoàn trưởng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, thủ trưởng các phòng; đại biểu xã Thuần Trung; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tham gia diễn tập cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ tại thao trường Sư đoàn 324.

Các đại biểu dự chương trình “Tiếng hát thao trường – Lập công quyết thắng”.

Đông đủ các đơn vị tham gia diễn tập dự chương trình “Tiếng hát thao trường – Lập công quyết thắng”.

Các chiến sĩ cổ vũ nhiệt tình các tiết mục văn nghệ.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi nổi, giàu cảm xúc do Ban nhạc đồng đội Sư đoàn 324 và Đội văn nghệ đến từ đơn vị kết nghĩa biểu diễn. Với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống Quân đội và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, các tiết mục đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tiếp thêm động lực, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên thao trường.

Các tiết mục văn nghệ do Ban nhạc đồng đội Sư đoàn 324 và Đội văn nghệ đến từ đơn vị kết nghĩa biểu diễn.

Chương trình “Tiếng hát thao trường – Lập công quyết thắng” là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đối với đời sống tinh thần của bộ đội; đồng thời góp phần xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu năm 2026.