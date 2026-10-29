Sư đoàn 324 bảo đảm tốt hậu cần - kỹ thuật trong diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4

Vững từ căn cứ, chủ động trong mọi tình huống

Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4, nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 nỗ lực xây dựng công sự, trận địa, sở chỉ huy, đào đắp hầm hào, tổ chức nơi ăn ở, sinh hoạt và các khu vực bảo đảm hậu cần - kỹ thuật. Mỗi hạng mục công trình được tính toán, bố trí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vừa bảo đảm bí mật, an toàn, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho chỉ huy, điều hành và duy trì hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ.

Len theo những đường hào quanh co dưới tán rừng, chúng tôi đến khu vực sở chỉ huy của Sư đoàn. Các tuyến hào được gia cố chắc chắn, nối liền những vị trí làm việc, hầm trú ẩn, hố bắn cá nhân và khu vực bảo đảm. Những căn hầm được phủ kín bằng vật liệu ngụy trang, hòa vào màu xanh của rừng. Ở đây, từng vị trí được bố trí theo công năng, từng đường đi được tính toán để bảo đảm cơ động chiến đấu, liên lạc và vận chuyển vũ khí trang bị, hậu cần - kỹ thuật khi có tình huống.

Nguồn cung rau củ quả tại khu sơ tán luôn dồi dào, bảo đảm nhu cầu của bộ đội.

Ngay trong căn cứ bí mật, hội nghị thông qua quyết tâm tác chiến và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng ngự khi địch tiến công vào địa bàn diễn ra nghiêm túc, khẩn trương (theo tình huống diễn tập). Trên sa bàn tác chiến, các phương án được nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng. Cùng với tổ chức lực lượng, bố trí thế trận, công tác hậu cần - kỹ thuật được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với từng giai đoạn chiến đấu, từng tình huống có thể xảy ra.

Theo quyết tâm tác chiến của Sư đoàn trưởng, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 xác định lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đáp ứng yêu cầu chiến đấu liên tục, dài ngày; hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khai thác hiệu quả nguồn lực tại chỗ. Công tác bảo đảm phải gắn với chăm sóc sức khỏe bộ đội, chủ động phòng, chống dịch bệnh, tổ chức cứu chữa thương binh; đồng thời khai thác, phát huy hiệu quả tính năng kỹ thuật, chiến thuật của vũ khí trang bị, khí tài.

Khu vực hầm để xe của khu sơ tán.

Tại hội nghị, Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu Đảng ủy Sư đoàn 324 làm rõ phương án bảo đảm trong điều kiện chiến đấu phòng ngự dài ngày, cường độ cao, ác liệt, bị gián đoạn, lượng tiêu hao vật chất lớn, thương vong có thể tăng và việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn.

Báo cáo phương án bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 324, làm rõ phương án bố trí lực lượng, khả năng khai thác, tạo nguồn và những thuận lợi, khó khăn trong bảo đảm hậu cần - kỹ thuật. Trước diễn tập, ngành đã tổ chức cấp phát vũ khí, trang bị, vật chất theo quy định, bảo đảm quân số khỏe, đồng thời chủ động khảo sát, khai thác nguồn phương tiện, vật chất từ các xã lân cận, cơ sở kinh tế và bệnh viện trên địa bàn.

Giàn rau củ vừa ngụy trang, vừa cung cấp nguồn thực phẩm cho bộ đội.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Thành, nếu chiến đấu dài ngày, nhu cầu vật chất, kỹ thuật sẽ tăng cao, trong khi việc tiếp tế có thể bị gián đoạn, sức khỏe bộ đội suy giảm và số lượng thương binh tăng, gây áp lực lớn đối với hệ thống cứu chữa, vận chuyển. Vì vậy, ngành hậu cần - kỹ thuật đề xuất giải pháp tổ chức vận chuyển kết hợp vật chất với thương binh trên các tuyến phù hợp; hiệp đồng chặt chẽ với địa phương để tạo nguồn, tiếp tế; bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, duy trì sức khỏe bộ đội trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, phương án tổ chức cứu chữa thương binh được thảo luận kỹ. Trước đề xuất thu hẹp phạm vi cứu chữa trong tình huống thương vong cao, Đại tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn yêu cầu làm rõ nội dung, bảo đảm phương án phù hợp với điều kiện chiến đấu thực tế. Thượng tá Nguyễn Quang Thành giải thích, trong tình huống thương vong lớn, việc phân loại, tổ chức vận chuyển thương binh nặng về tuyến sau và tập trung cứu chữa thương binh nhẹ tại các vị trí phù hợp phải được tính toán chặt chẽ, không để ùn tắc, bảo đảm thương binh được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Các nội dung thảo luận tại hội nghị cho thấy, công tác hậu cần - kỹ thuật trong diễn tập không đơn thuần là bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị, vật chất hậu cần theo kế hoạch. Quan trọng hơn, đó là khả năng đánh giá tình hình, dự kiến tình huống, tổ chức nguồn lực và điều hành linh hoạt, duy trì sức chiến đấu của bộ đội trong mọi hoàn cảnh.

Chu đáo từng bữa ăn, sẵn sàng các phương án

Rời khu vực sở chỉ huy, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu hệ thống căn cứ hậu cần của Sư đoàn. Bếp Hoàng Cầm được xây dựng ngay trong căn cứ, vừa bảo đảm việc nấu ăn, vừa đáp ứng yêu cầu giữ bí mật, hạn chế khói, bảo vệ an toàn trận địa. Những giàn mướp, luống rau xanh dọc đường hào không đơn thuần là điểm tô màu xanh giữa đại ngàn, mà còn góp phần tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Từ cách bố trí bếp ăn, tổ chức tăng gia sản xuất đến dự trữ, bảo quản lương thực, thực phẩm, tất cả đều hướng tới thực hiện tốt phương châm “thực túc binh cường, ăn no đánh thắng”.

Bếp Hoàng Cầm được sử dụng trong khu sơ tán bảo đảm bí mật.

Trong điều kiện tác chiến phòng ngự dài ngày, bảo đảm hậu cần không dừng ở việc cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, mà còn phải duy trì quân số khỏe, giúp bộ đội có đủ thể lực thực hiện nhiệm vụ. Bởi vậy, công tác vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, nguồn nước và nơi ăn ở được chú trọng; thực phẩm được chế biến bảo đảm vệ sinh, nước uống được xử lý an toàn, thực hiện nghiêm yêu cầu “ăn sạch, uống chín, giữ kín đội hình”. Cùng với đó, việc bố trí bếp ăn, khu tăng gia, nơi bảo quản vật chất phải gắn với yêu cầu ngụy trang, giữ bí mật, bảo đảm an toàn. Khẩu hiệu “giữ kín đội hình” vì thế không chỉ đặt ra đối với lực lượng chiến đấu, mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, từ căn cứ, kho tàng đến các tuyến vận chuyển, tiếp tế.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống công trình hậu cần - kỹ thuật tại đây không chỉ phục vụ cuộc diễn tập. Các hạng mục được tổ chức, xây dựng còn gắn với yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên của Sư đoàn. Vì thế, quá trình chuẩn bị vừa là dịp kiểm tra khả năng tổ chức bảo đảm, vừa góp phần củng cố nền nếp, nâng cao năng lực thực hành của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn.

Trong diễn tập tác chiến phòng thủ, khả năng chỉ huy, điều hành và tổ chức chiến đấu luôn gắn liền với năng lực bảo đảm. Hậu cần - kỹ thuật được chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần giữ vững sức khỏe bộ đội, duy trì hoạt động của vũ khí, trang bị và bảo đảm cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên tục, dài ngày. Đó cũng là nền tảng để Sư đoàn 324 nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.