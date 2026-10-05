Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) xây dựng nhà ăn, nhà bếp chính quy, nâng cao chất lượng công tác hậu cần

Đại tá Đặng Hữu Hiền, Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân đoàn 34 chủ trì buổi phúc tra. Dự buổi phúc tra có lãnh đạo một số cơ quan chức năng của Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân đoàn 34; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 320 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 320.

Đại tá Đặng Hữu Hiền, Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân đoàn 34 quán triệt nội dung, yêu cầu, phương pháp phúc tra.

Sản phẩm tăng gia của Trung đoàn 48 trưng bày tại buổi phúc tra.

Theo đó, đoàn phúc tra của Quân đoàn 34 đã tiến hành phúc tra toàn diện kết quả tham gia Hội thi “Nhà ăn, nhà bếp, chính quy, an toàn, chất lượng” theo hai khối thi. Khối các đơn vị đủ quân phúc tra tại bếp trực thuộc Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320). Khối các trung đoàn khung thường trực, tiểu đoàn trực thuộc và cơ quan sư đoàn phúc tra tại bếp cơ quan Sư đoàn 320 và bếp Trung đoàn 52 (Sư đoàn 320).

Nội dung phúc tra gồm công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo và triển khai thực hiện hội thi; công tác tuyên truyền, quán triệt, hiệu quả đầu tư tài chính, vật chất, ngày công phục vụ hội thi; nhà ăn, nhà bếp chính quy; nhà ăn, nhà bếp an toàn; chất lượng bảo đảm ăn uống; chất lượng sản phẩm tăng gia sản xuất nhập bếp ăn.

Trung đoàn 48 có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công tác tăng gia, chế biến món ăn.

Phúc tra nhà ăn của Trung đoàn 48.

Phúc tra vật chất dự trữ sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn 48.

Qua phúc tra, đoàn phúc tra sơ bộ đánh giá, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, chặt chẽ, hiệu quả Hội thi “Nhà ăn, nhà bếp, chính quy, an toàn, chất lượng”. Nhà ăn, nhà bếp được quy hoạch bài bản, trang thiết bị, dụng cụ cấp dưỡng, sổ sách, biển bảng chính quy đầy đủ. Đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ nhà ăn, nhà bếp; bảo đảm tốt an toàn lương thực, thực phẩm và an toàn trong lao động, công tác; chất lượng bữa ăn và công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi phát triển tốt. Các đơn vị có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công tác tăng gia, chế biến món ăn.

Đặc biệt, Trung đoàn 48 đã đầu tư kinh phí và ngày công bộ đội trồng mới hơn 1.000 cây xanh các loại; cải tạo và trồng các bồn hoa, thảm cỏ với diện tích hơn 1.200m2, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp xung quanh khu vực nhà ăn, nhà bếp. Đơn vị đã duy trì quy mô đàn lợn hơn 300 con bảo đảm đủ thịt đưa vào bữa ăn bộ đội; đàn gia cầm thịt thường xuyên duy trì từ 2.000-3.000 con; gia cầm đẻ trứng 3.000 con gồm vịt đẻ và chim cút, bảo đảm 100% lượng trứng đưa vào bữa ăn phục vụ bộ đội.

Vườn tăng gia của Trung đoàn 48.

Khu vực nuôi chim cút đẻ trứng của Trung đoàn 48.

Nhà trồng nấm của Trung đoàn 48.

Phát biểu tại buổi phúc tra, Đại tá Đặng Hữu Hiền ghi nhận, đánh giá cao kết quả tham gia Hội thi “Nhà ăn, nhà bếp, chính quy, an toàn, chất lượng” và công tác bảo đảm hậu cần, xây dựng nhà ăn, nhà bếp chính quy, nuôi dưỡng bộ đội trong thời gian qua của Sư đoàn 320.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân đoàn 34 yêu cầu Sư đoàn 320 và các cơ quan, đơn vị tham gia phúc tra phát huy những kết quả tham gia hội thi; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, nâng cao sức khỏe bộ đội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…