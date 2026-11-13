Sư đoàn 316 (Quân khu 2) hoàn thành diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp

Sau 7 ngày tổ chức, cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Đối với nội dung diễn tập, Sư đoàn đã vận dụng linh hoạt nghệ thuật quân sự, với cách đánh linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, tiêu diệt các mục tiêu theo đúng ý định của người chỉ huy.

Chỉ huy Sư đoàn 316 nghiên cứu tình huống chiến đấu.

Điểm mới của cuộc diễn tập năm nay, Sư đoàn 316 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng địa phương bảo đảm an toàn giao thông, hỗ trợ, tiếp sức bộ đội. Sự động viên của nhân dân giúp cán bộ, chiến sĩ vượt khó, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, củng cố tình đoàn kết quân dân.

Sư đoàn chú trọng cập nhật yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Sở chỉ huy được xây dựng đúng ý định, phù hợp địa hình, hoàn thành trong thời gian ngắn; kết hợp ngụy trang, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ diễn tập.

Tổ bắn máy bay thấp tiêu diệt UAV.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Cuộc diễn tập đã đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp và khả năng phối hợp, hiệp đồng với các lữ đoàn binh chủng, lực lượng vũ trang địa phương. Trên cơ sở đó, Sư đoàn 316 tiếp tục đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập trong những năm tiếp theo sát thực tiễn và yêu cầu tác chiến hiện đại.