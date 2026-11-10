Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; khả năng huy động lực lượng, phương tiện, trang bị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử lý các tình huống khẩn cấp.

Sư đoàn 31 báo động, kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 31 cho biết, từ kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và trước những diễn biến khó lường của thời tiết, việc Sư đoàn 31 tổ chức báo động, kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của đơn vị.

Thông qua kiểm tra, Sư đoàn đã đánh giá đúng khả năng cơ động của các lực lượng; phương án sử dụng phương tiện, trang bị chuyên dụng; công tác bảo đảm quân y, hậu cần, kỹ thuật; khả năng tổ chức sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm đến những khu vực bị chia cắt.

Sư đoàn 31 sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động ứng phó với các tình huống thiên tai.

“Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 31 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên nắm chắc diễn biến của thời tiết, tình hình địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng chức năng triển khai lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra. Phương châm xuyên suốt của Sư đoàn là chuẩn bị trước một bước, chủ động từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn cho bộ đội và nhân dân”, Thượng tá Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.