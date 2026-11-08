Sư đoàn 309 (Quân khu 7) diễn tập bắn đạn thật cấp tiểu đoàn

Ba Lan vẫn đang bàng hoàng sau vụ xả súng hàng loạt tại quảng trường chính ở thành phố Krakow, thành phố lớn thứ hai ở nước này, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Đây là vụ xả súng gây chết người nghiêm trọng nhất tại quốc gia châu Âu này trong nhiều thập niên qua. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 8/11 gọi vụ tấn công là hành động khủng bố và tuyên bố quốc tang 2 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.