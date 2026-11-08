Thế giới

Sư đoàn 309 (Quân khu 7) diễn tập bắn đạn thật cấp tiểu đoàn

Ngày 8-11, Sư đoàn 309 (Quân khu 7) tổ chức diễn tập bắn đạn thật cấp tiểu đoàn với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh vận động tập kích”.

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Trong cuộc diễn tập, Tiểu đoàn Bộ binh 7 được phối thuộc hỏa lực của Trung đoàn Bộ binh 31, đồng thời phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ thuộc Bộ CHQS TP Đồng Nai thực hành vận động tập kích.

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bộ đội xung phong chiếm lĩnh trận địa.

Bộ đội xung phong chiếm lĩnh trận địa.

Chỉ huy Tiểu đoàn 7 chỉ huy chiến đấu.

Chỉ huy Tiểu đoàn 7 chỉ huy chiến đấu.

Khẩu đội SPG-9 tiêu diệt mục tiêu. 

Khẩu đội SPG-9 tiêu diệt mục tiêu. 

Các loại hỏa lực bộ binh đồng loạt khai hỏa. 

Các loại hỏa lực bộ binh đồng loạt khai hỏa. 

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 7 trao quà chúc mừng các lực lượng tham gia diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 7 trao quà chúc mừng các lực lượng tham gia diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ.

LÊ TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-309-quan-khu-7-dien-tap-ban-dan-that-cap-tieu-doan-1063813