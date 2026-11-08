Sư đoàn 309 (Quân khu 7) diễn tập bắn đạn thật cấp tiểu đoàn
Ngày 8-11, Sư đoàn 309 (Quân khu 7) tổ chức diễn tập bắn đạn thật cấp tiểu đoàn với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh vận động tập kích”.
Trong cuộc diễn tập, Tiểu đoàn Bộ binh 7 được phối thuộc hỏa lực của Trung đoàn Bộ binh 31, đồng thời phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ thuộc Bộ CHQS TP Đồng Nai thực hành vận động tập kích.
Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-309-quan-khu-7-dien-tap-ban-dan-that-cap-tieu-doan-1063813