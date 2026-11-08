Sư đoàn 308 tặng Nhà sinh hoạt cộng đồng tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Dự, chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Hải Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó tư lệnh Quân đoàn 12; Đinh Quang Tuyên, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó cục trưởng Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị). Cùng dự buổi lễ có đại biểu cấp ủy, chính quyền xã Phú Lương và đông đảo cán bộ, nhân dân xóm Dương Tự Minh.

Các đại biểu dự lễ thực hiện nghi thức chào cờ.

Công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng được khánh thành, trao tặng nhân dân xóm Dương Tự Minh không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở mà còn mang ý nghĩa sâu sắc khi được thực hiện trên quê hương Phú Lương - nơi cách đây hơn 77 năm, ngày 28-8-1949, Đại đoàn 308 - Quân Tiên phong (nay là Sư đoàn 308), đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.

Đại tá Nguyễn Hải Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó tư lệnh Quân đoàn 12 phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, sau khi nghe Đại tá Lê Đức Học, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 308 thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn báo cáo kết quả xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng, Đại tá Nguyễn Hải Anh và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 trong quá trình triển khai xây dựng công trình.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Dương Tự Minh.

Đồng thời khẳng định, đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Quân đội nói chung và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 nói riêng đối với nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt. Qua đó, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Sư đoàn “Tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến, quyết thắng”.

Đại tá Nguyễn Hải Anh trao quà của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 12 tặng xóm Dương Tự Minh.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao quà tặng xóm Dương Tự Minh.

Nhân dịp này, các đại biểu trao quà tặng xóm Dương Tự Minh; trao thưởng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng công trình. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 308 đã trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn.

Trong không khí phấn khởi, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Dương Tự Minh vào sử dụng.