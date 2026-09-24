Sư đoàn 308: Nâng cao ứng dụng công nghệ trong công tác địa hình quân sự

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quán triệt, triển khai các chỉ lệnh, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về huấn luyện địa hình quân sự; hệ thống kế hoạch, giáo án, bài giảng, sổ sách đăng ký, thống kê; kết quả tổ chức huấn luyện và công tác bảo đảm phục vụ huấn luyện địa hình quân sự.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu phát biểu kết luận kiểm tra.

Các đại biểu dự kết luận kiểm tra.

Đoàn công tác cũng kiểm tra thực hành của cán bộ các cấp về kỹ năng sử dụng bản đồ địa hình quân sự, địa bàn; xác định phương hướng, tọa độ, khoảng cách, vị trí ngoài thực địa; khai thác, sử dụng máy định vị vệ tinh cầm tay (GPS) và vận dụng kiến thức địa hình quân sự vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Qua kiểm tra cho thấy, Sư đoàn 308 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện địa hình quân sự; chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo án, bài giảng và tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định. Cán bộ tham gia kiểm tra cơ bản nắm chắc những kiến thức, kỹ năng cần thiết, thực hiện đúng các bước trong sử dụng bản đồ địa hình quân sự, xác định phương hướng, tọa độ và khai thác các phương tiện hỗ trợ xác định vị trí ngoài thực địa.

Đoàn công tác kiểm tra các nội dung huấn luyện địa hình quân sự tại Sư đoàn 308.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Bùi Yên Tĩnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn 308 trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện địa hình quân sự; đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ lệnh, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là khả năng vận dụng kiến thức địa hình quân sự vào thực tiễn huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý Sư đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện địa hình quân sự với các nội dung huấn luyện chiến thuật, chuyên ngành; khai thác hiệu quả trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, từng bước nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác địa hình quân sự...