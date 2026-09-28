Sư đoàn 302 (Quân khu 7): Phát động thi đua cao điểm '80 ngày thi đua quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Phát biểu tại buổi phát động thi đua, Đại tá Đỗ Huy Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 302 nhấn mạnh: “Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng, động cơ thi đua trong sáng, ý chí quyết tâm cao; tổ chức triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, gắn các nội dung, chỉ tiêu thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cơ quan, đơn vị".

Đại tá Đỗ Huy Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 302 phát biểu.

Các đại biểu dự phát động thi đua.

Các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu kiểm tra 100% nội dung đạt khá, giỏi; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; chủ động khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026. Đơn vị không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm đến mức thấp nhất; đồng thời thực hiện tốt công tác chính sách, chăm lo đời sống bộ đội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi phát động thi đua.

Cùng với đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp thường xuyên bám sát đơn vị, tăng cường kiểm tra, đôn đốc; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đợt thi đua kéo dài đến hết ngày 25-12-2026.