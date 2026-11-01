Sư đoàn 302 (Quân khu 7): Nhiều hoạt động dân vận thiết thực tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Với phương châm hướng về cơ sở, làm những việc thiết thực giúp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, động viên nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Trao tặng công trình thể dục thể thao cho xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình thể dục thể thao tặng xã Sơn Mỹ.

Điểm nhấn trong đợt công tác là đơn vị tổ chức lễ khánh thành công trình thể dục thể thao, với kinh phí 250 triệu đồng tặng nhân dân xã Sơn Mỹ; đồng thời khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân - dân tặng cựu chiến binh Trần Văn Thương, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng.

Giúp dân nạo vét kênh mương.

Vệ sinh công trình phúc lợi trên địa bàn.

Bên cạnh đó, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa các thôn, các công trình công cộng trên địa bàn; nạo vét gần 2.000m kênh mương và đường dân sinh, thu gom rác thải.

Tập thể thao tại công trình thể dục thể thao xã Sơn Mỹ.

Đơn vị tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham gia. Những việc làm cụ thể, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng tình đoàn kết quân dân gắn bó.