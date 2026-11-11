Sư đoàn 302 diễn tập phòng ngự bờ biển

Dự, chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cùng lãnh đạo địa phương.

Các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu 7 và các đại biểu dự diễn tập.

Trong quá trình diễn tập, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đầy đủ nội dung; chủ động xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch sát thực tế; tổ chức quán triệt nhiệm vụ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất. Quá trình chỉ huy, điều hành được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, nguyên tắc, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy và cơ quan tham mưu trong từng giai đoạn, tình huống.

Các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu 7 và các đại biểu dự diễn tập.

Ở nội dung thực binh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng linh hoạt kỹ thuật, chiến thuật vào điều kiện cụ thể; thực hành bắn đạn thật tiêu diệt mục tiêu theo yêu cầu, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, kỷ luật và quy định thao trường.

Khẩu đội 12,7mm thực hành bắn tiêu diệt mục tiêu.

Chiến sĩ giữ súng trung liên thực hành bắn trong diễn tập.

Đánh giá cuộc diễn tập, Trung tướng Lê Xuân Thế ghi nhận Sư đoàn 302, các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, điều hành linh hoạt, sát thực tế. Kết quả diễn tập đã phản ánh năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị cũng như sự phối hợp, hiệp đồng giữa bộ đội chủ lực với lực lượng vũ trang địa phương trong tác chiến phòng thủ.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng quà các đơn vị hoàn thành tốt diễn tập.