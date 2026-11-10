Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức tọa đàm pháp luật

Tại Trung đoàn 12, các đơn vị trực thuộc tổ chức tọa đàm pháp luật với chủ đề “Tuổi trẻ Trung đoàn 12 thượng tôn Hiến pháp và pháp luật”. Với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực trao đổi, thảo luận, liên hệ với thực tiễn học tập, công tác, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 tham gia tọa đàm pháp luật.

Nhiều ý kiến làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật, kỷ luật; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, đồng thời đề xuất giải pháp thiết thực trong xây dựng nền nếp chính quy, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Thông qua tọa đàm, cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn việc chấp hành pháp luật, kỷ luật không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn thể hiện phẩm chất, danh dự và bản lĩnh của người quân nhân cách mạng. Từ đó, mỗi quân nhân nâng cao ý thức tự giác trong lời nói, hành động, nói đi đôi với làm, nghiêm túc chấp hành quy định của đơn vị; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vi phạm, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, yêu thương đồng chí, đồng đội.

Việc tổ chức tọa đàm pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 3 góp phần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa các quy định đến gần hơn với đời sống bộ đội. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đơn vị có nền nếp chính quy, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.