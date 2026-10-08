Sư đoàn 3: Hội thi đại đội trưởng, chính trị viên đại đội bộ binh, binh chủng giỏi

Tham gia hội thi, các đơn vị thực hiện nhiều nội dung sát yêu cầu nhiệm vụ. Đối với phân đội, nội dung thi tập trung vào thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, báo động di chuyển chiến đấu; tổ chức và phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật bộ binh, điều lệnh đội ngũ và thể lực.

Các thí sinh tham gia thi nội dung huấn luyện chiến thuật.

Cùng với đó là các nội dung về nhận thức chính trị, tăng gia sản xuất, mắc tăng võng, đào bếp Hoàng Cầm, băng bó cứu thương và bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đối với cá nhân đại đội trưởng, chính trị viên đại đội, các thí sinh thực hiện nội dung lý luận chung về quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần - kỹ thuật; kiểm tra điều lệnh, bắn súng K54 bài 2 nâng cao và kiểm tra thể lực. Đại đội trưởng thi tổ chức, phương pháp huấn luyện; tùy từng đơn vị thực hiện nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật hoặc kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành. Chính trị viên thực hành giảng một bài giáo dục chính trị trong chương trình huấn luyện.

Hội thi diễn ra từ ngày 6 đến 10/10. Để hội thi đạt kết quả cao, các đơn vị đã quán triệt sâu kỹ kế hoạch, chủ động chuẩn bị, tổ chức ôn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Thông qua hội thi, Sư đoàn 3 tiếp tục đánh giá thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ đại đội; đồng thời xác định những nội dung cần tập trung bồi dưỡng, nâng cao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.